Władimir Putin: Cele operacji specjalnej w Ukrainie zostaną osiągnięte

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

- To, co dzieje się w Ukrainie, jest tragedią, ale Rosja nie miała innego wyboru niż rozpoczęcie operacji militarnej - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin podczas spotkania z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką. - Starcie z antyrosyjskimi siłami było nieuniknione. To była tylko kwestia czasu. Cele operacji w Ukrainie zostaną osiągnięte - zapowiedział.

Zdjęcie Prezydenci Rosji i Białorusi / AFP