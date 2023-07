We wtorek wieczorem w mediach społecznościowych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy pojawił się nowy komunikat.

Obiekty przypominające bomby na dachu elektrowni

Ukraińcy przekazali, że zgodnie z zebranymi przez nich danymi wywiadowczymi, na dachach bloków energetycznych elektrowni jądrowej w Zaporożu pojawiły się niezidentyfikowane obiekty, które przypominają ładunki wybuchowe.

Jak podkreślono we wpisie, nie wiadomo, czy są to prawdziwe bomby i nie muszą mieć one na celu zniszczenia bloków. Zdaniem wojskowych może to być element rosyjskiej prowokacji.

Strona rosyjska ma przedstawić to zdarzenie w mediach, jako próbę ataku Ukrainy.

"Siły Zbrojne Ukrainy nie naruszają norm międzynarodowego prawa humanitarnego, monitorują i kontrolują sytuację oraz są gotowe do działania. Nie przejdzie żadna prowokacja wroga" - podkreślono.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa znajduje się pod rosyjską okupacją od 4 marca 2022 roku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosjanie zaminowali system chłodzenia obiektu i mogą go wysadzić w momencie, gdy ponownie trafił w ręce Ukraińców.

