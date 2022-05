Szef MSZ Izraela komentuje słowa Ławrowa. "To najniższy poziom rasizmu"

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

"Słowa rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa są niewybaczalne, to najniższy poziom rasizmu wobec Żydów" - napisał w poniedziałek na Twitterze izraelski szef dyplomacji Jair Lapid w odpowiedzi na uwagi wygłoszone przez Ławrowa we włoskiej telewizji, który powiedział m.in., że Żydzi to najwięksi antysemici.

Zdjęcie Jair Lapid / AFP