Od soboty strona rosyjska utrzymuje, że zdobyła Bachmut . Prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował nawet rosyjskim żołnierzom i obiecał nagrody.

Ukraina nie potwierdzała informacji o utracie miasta, wskazując, że zaciekłe walki wciąż trwają.

Bachmut. Co się dzieje w mieście?

Zamieszanie wywołała jednak wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Został on zapytany o sytuację w Bachmucie podczas konferencji prasowej, w której brał udział wraz z prezydentem USA Joe Bidenem podczas szczytu państw G7 w Japonii. Międzynarodowe agencje prasowe przekazały, że Zełenski potwierdził utratę Bachmutu.

Informację tę dementowała jednak strona ukraińska, tłumacząc, że słowa prezydenta zostały mylnie zinterpretowane, a Zełenski stwierdził, że Rosjanie nie przejęli miasta. Wyjaśniamy to dokładnie TUTAJ .

Kilka godzin później prezydent Ukrainy, odpowiadając na kolejne pytanie dziennikarzy o sytuację na froncie, powiedział, że "siły ukraińskie wciąż pozostają w Bachmucie". - Miasto nie zostało przejęte przez Rosjan - zaznaczył.

- Nie rzucamy ludzi na śmierć - dodał ukraiński prezydent, cytowany przez agencję AP. - Nie mogę podzielić się z wami taktycznymi szczegółami dotyczącymi tego, co dzieje się z naszymi żołnierzami - podkreślił. Jak wynikało z jego wypowiedzi, chodzi o bezpieczeństwo walczących.



Ukraiński generał: Kontrolujemy niewielką część Bachmutu

Z kolei generał Ołeksandr Syrski, Dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że Ukraińcy zbliżają się do "taktycznego okrążenia" Bachmutu.

- Pomimo że teraz kontrolujemy niewielką część Bachmutu, jego obrona nie traci na znaczeniu. Daje nam to możliwość wejścia do miasta w przypadku zmiany sytuacji. I na pewno tak się stanie - ogłosił.

- W trakcie pracy z dowódcami szczegółowo omówiliśmy nasze działania i procedurę zniszczenia wroga. Dlatego kontynuujemy obronę. Sytuacja jest trudna, ale pod kontrolą - przekazał.

Wcześniej wiceszefowa ukraińskiego MON Hanna Malar przekazała, że ukraińskie siły wzięły Bachmut w "półokrążenie".

Bachmut spływa krwią

Walki o leżący w obwodzie donieckim Bachmut trwają od sierpnia 2022 roku i uchodzą za najkrwawsze od początku pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Według szacunków ukraińskich i zachodnich analityków - pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar wśród żołnierzy obu walczących stron.

Biden: Prawda, która się liczy, dotyczy strat Rosjan

Amerykański prezydent Joe Bidena, cytowany przez ukraińskie media, stwierdził, że Rosja straciła w Bachmucie ponad 100 tys. żołnierzy.



- Mówi się o Bachmucie: czy został stracony, czy nie. Prawdą, która się liczy, jest to, że rosyjskie straty w Bachmucie wyniosły ponad 100 tysięcy. Trudno to uzupełnić - powiedział prezydent USA.



Miasto jest dziś kompletnie zniszczone. Wołodymyr Zełenski porównał jego stan do Hiroszimy w czasie II wojny światowej. - Bachmut jest już tylko w naszych sercach - powiedział.



