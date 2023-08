Rosja wzmocni wojsko na granicach. Padły słowa o Polsce

Szojgu twierdzi, że Polska chce przejąć część Ukrainy

Agencja Reutera podaje, że Szojgu wspominał o naszym kraju. Powiedział, że "należąca do NATO Polska już ogłosiła plany wzmocnienia swojej armii", a on sam spodziewa się, że znaczące siły Sojuszu i broń zostaną rozmieszczone w Finlandii, która dołączyła do NATO w kwietniu bieżącego roku.