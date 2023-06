O "ofensywnych działaniach" na froncie wschodnim przeciw wojskom najeźdźcy poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Jak podała, działania prowadzą zgrupowania wojsk Chotyca i - mimo silnego oporu Rosjan - udało im się przesunąć naprzód w kilku miejscach.

Jak uściśliła, chodzi o odcinki Orichowo-Wasyliwka oraz w pobliżu Paraskowijiwki nieopodal Bachmutu - tam Ukraińcy poszli od 200 do 1,6 tys. metrów do przodu. Z kolei na odcinku Iwaniwske-Kliszczijiwka posunęli się od 100 do 700 metrów.

Ukraiński wywiad: Rosjanie walczą przeciwko bojownikom, pociski niszczą domy

Z kolei ukraiński wywiad HUR potwierdził, że w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim trwają intensywne walki. Kreml wysłał siły FSB, wojsko i Gwardię Narodową przeciw rosyjskim ochotnikom niezgadzającym się z agresją na Ukrainę. Używa m.in. artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, co - zdaniem przedstawiciela HUR Andrija Jusowa - sprawia, że pociski uderzają w domy i infrastrukturę cywilną.

Jak podał Jusow w okolicach Biełgorodu trwają intensywne działania bojowe i "masowe zamieszki". - Część obywateli Federacji Rosyjskiej, tamtejszych mieszkańców, z bronią w ręku powstała przeciwko dyktaturze reżimu Władimira Putina i wewnętrznej okupacji własnego państwa" - stwierdził, cytowany przez Ukrinform.

Dodał, że w obwodzie pojawiła się też "obrona terytorialna" przeciwstawiająca się antykremlowskim bojownikom. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną podał, że władze Rosji nie zdecydowały jeszcze, w jaki sposób zareagować na operacje na własnym terytorium. Również ta instytucja przekazała na Twitterze, że rozpoczęła się ukraińska kontrofensywa, o czym donoszą rosyjscy oraz ukraińscy oficjele.

Kontrofensywa Ukrainy ruszyła? ISW o wzmożonej aktywności bojowej

"ISW zaobserwowało wzmożoną aktywność bojową w różnych miejscach linii frontu i ocenia, że siły ukraińskie zdobywają terytoria pomimo twierdzeń Rosji, że jest inaczej (...). W przeszłości rosyjskie władze od razu twierdziły, że ukraińskie kontrofensywy zawiodły, nawet jeśli w rzeczywistości były sukcesem" - przypomniał Instytut.

Specjaliści z ISW nie zamierzają jednak "spekulować, ani prognozować celów, wagi oraz ukierunkowania ukraińskich operacji kontrofensywnych". Zapowiadają, że ocenią działania Kijowa wtedy, gdy będzie to możliwe "bez narażania ukraińskiego bezpieczeństwa operacyjnego". "Udana kontrofensywa może zająć dni, tygodnie, a nawet miesiące, zanim jej wynik stanie się w pełni jasny, w którym to czasie rosyjskie źródła mogą fałszywie twierdzić, że udanie przeciwstawiły się" - skwitowali.

Kontrofensywa Ukrainy? Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie

W poniedziałek późnym wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że przyjmuje z zadowoleniem coś, co nazwał "wiadomościami, na które czekaliśmy" od żołnierzy walczących w Bachmucie oraz wokół niego.

- Jestem wdzięczny każdemu żołnierzowi, wszystkim naszym obrońcom, mężczyznom i kobietom, którzy przekazali nam dzisiaj wiadomość, na którą czekaliśmy. Dobra robota, żołnierze w sektorze Bakhmut! - powiedział w wieczornym przemówieniu opublikownaym w mediach społecznościowy.

Dodał, że Rosja reaguje "histerycznie" na wszelkie działania podejmowane przez siły ukraińskie, wyróżnił też dwie jednostki, które "umiejętnie, zdecydowanie i skutecznie bronią naszych pozycji, niszczą okupantów i, co najważniejsze, posuwają się naprzód".