Brak wspólnego oświadczenia

Rosja komentuje szczyt: Daremne wysiłki

Nazwał je, "odzwierciedleniem prób Zachodu do kontynuowania daremnych, skazanych na niepowodzenie wysiłków mobilizacji społeczności międzynarodowej, a dokładniej Globalnego Południa, do poparcia tak zwanej formuły Zełenskiego, która jest z góry nie do utrzymania" - cytuje agencja TASS. Globalne Południe to współczesne określenie dla państw, które kiedyś nazywano krajami Trzeciego Świata.