Tego 12-letni Thomas Handley się nie spodziewał. Na list nastolatka z Wielkiej Brytanii odpowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

Wielka Brytania. Napisał list do Zełenskiego. Jest odpowiedź

Młody Brytyjczyk pismo do prezydenta Ukrainy zamieścił w jednej z paczek z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Swój list Thomas zatytułował "Do najlepszego prezydenta", a wiadomości wyraził pełne poparcie dla Ukrainy.

Przesyłka trafiła do Polski, gdzie list odnaleźli pracownicy ośrodka dla uchodźców. Ci, zbudowani postawą chłopaka, postanowili przekazać wiadomość do adresata. Nastolatek, ani żadna osoba z jego klasy, nie spodziewał się odpowiedzi. Tym większą sensację wywołał list, który trafił do Brytyjczyka pod koniec kwietnia.

"Dziękuję za list poparcia. Nic mi nie jest i dziękuję za pomoc. Mamy nadzieję przynieść Ukrainie pokój, żywność dla obywateli całego kraju i odbudować nasze miasta" - napisał Wołodymyr Zełenski w liście do Thomasa Handley'a.

Jak dodał, "to, co jest napisane liście i co robi Wielka Brytania, aby nas wspierać, wywołuje uśmiech na mojej twarzy i wielu innych".

W wywiadzie dla BBC Newscastle matka 12-latka opowiedziała o reakcji syna na otrzymany od Zełenskiego list. - Thomas wrócił do domu ze szkoły, machając ręką. Nie wiem, czy zdołamy ten list wydobyć z jego rąk. Oprawimy go w ramę i damy mu miejsce w naszym domu - powiedziała kobieta.