Religia w szkołach: obowiązujące przepisy

Obecnie religia w szkole jest organizowana na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Co ważne, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może w każdej chwili zostać zmienione.

Religia w szkołach nie jest obowiązkowa. Co więcej, uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

Z ustawy wynika również, że szkoły nie mogą wymagać od rodziców lub pełnoletnich uczniów formalnego wycofania chęci uczestnictwa w lekcjach religii. Warto podkreślić, że udział w lekcji religii ma tylko charakter pozytywny. Dlatego szkoła nie może np. wymagać zwolnień ucznia z katechezy.

Obowiązujące prawo jest dosyć liberalne, bo uczniowie, którzy nie decydują się uczestniczyć w lekcjach religii, mogą wybrać zajęcia z etyki. To drugi z trzech wyborów, bo ten ostatni to decyzja, by nie uczestniczyć ani w lekcjach religii, ani etyki. I to właśnie wybór "niczego" minister edukacji Przemysław Czarnek chce zlikwidować.

Obowiązkowa religia w szkołach i "albo, albo"

Zapowiadana rewolucja i wprowadzenie obowiązkowej religii lub etyki w szkołach ma być, według ministra edukacji, "walką z zagrożeniem wychowawczym". Wspomniany trzeci wybór, czyli rezygnacja zarówno z religii, jak i etyki, jest dla Czarnka nie do przyjęcia. Stąd zamysł wprowadzenia obowiązkowej religii lub etyki:

"Wybór niczego oznacza osłabienie wychowawczej funkcji szkoły, a szkoła ma funkcję wychowawczą, służebną wobec funkcji wychowawczej rodziny, ale jednak konieczną. I dlatego jeśli ktoś nie wybiera religii, będzie musiał wybrać etykę" - tłumaczył na łamach Gazety Polskiej minister edukacji.

Nauka religii albo etyki ma być obligatoryjna. Być może na pomysł i chęć wprowadzenia obowiązkowej religii lub etyki miały wpływ dane, które płyną z polskich szkół. Tylko w Warszawie 67 procent uczniów szkół ponadpodstawowych nie chodzi ani na religię, ani na etykę.

Obowiązkowa religia w szkole: od kiedy?

Choć pierwsze wzmianki o zmianach w nauczaniu pojawiły się już ponad rok temu, to już wiadomo, że w roku szkolnym 2022/2023 obowiązkowej religii w szkołach nie będzie. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zapowiadanych zmian.

Od kiedy obowiązkowa religia w szkole? Plany ministerstwa zakładają, że na religię lub etykę uczniowie obowiązkowo pójdą w 2023 roku. Ten okres wydłuża się przede wszystkim z powodu niewystarczającej liczby nauczycieli etyki.

Próby rozwiązania tego problemu wzbudziły liczne głosy oburzenia wśród rodziców uczniów. Dlaczego?

Obowiązkowa religia lub etyka. Projekt dodatkowego kształcenia nauczycieli

Zdając sobie sprawę z faktu, że wprowadzenie obowiązkowych zajęć wymaga wykwalifikowanej kadry, MEiN przygotowało projekt dodatkowych szkoleń nauczycieli. Ci będą mogli wybrać podyplomowe studia, które pozwolą im prowadzić zajęcia z etyki. Sporną kwestią nadal pozostaje to, czy zdążą przed rokiem szkolnym 2023/2024.

Jednak to, co wzbudza największe kontrowersje i oburzenie wśród rodziców, to wybór uczelni, które mają kształcić nauczycieli etyki w ramach studiów podyplomowych. To uczelnie związane chociażby z Ordo Iuris czy akademią Tadeusza Rydzyka. To, według rodziców uczniów, budzi wątpliwości co do aksjologicznej neutralności przyszłego nauczyciela etyki.

Jakie placówki znalazły się na ministerialnej liście? Są to chociażby Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski czy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Ta ostania to dawna Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, czyli uczelnia Tadeusza Rydzyka. Kolejne uczelnie, które mają szkolić przyszłych etyków to również Collegium Intermarium w Warszawie (otwarta ponad rok temu uczelnia, na której wykładają specjaliści Ordo Iuris), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II czy Akademia Ignatianum w Krakowie.

