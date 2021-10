Wiceprezydent Warszawy Renata Kazanowska opublikowała na Twitterze informację dotyczącą uczęszczania uczniów stołecznych szkół na zajęcia z religii i etyki. O te dane zostały zapytane wszystkie warszawskie placówki, których jest ponad 440.

Ilu uczniów chodzi na religię, a ilu na etykę?

"Otrzymywałam wiele pytań o to, ilu uczniów warszawskich szkół chodzi na lekcje religii i/lub etyki (przypomnę są to przedmioty nieobowiązkowe)" - napisała na Twitterze Kazanowska.



Z opublikowanych danych wynika, że do szkół podstawowych w Warszawie uczęszcza 133 tys. uczniów. 67,6 proc. (89,9 tys.) z nich bierze udział w lekcjach religii, a 8,7 proc. (11,5 tys.) etyki. Na żaden z tych przedmiotów nie chodzi 19,2 proc. (25,5 tys.) uczniów.



W stołecznych szkołach ponadpodstawowych uczy się z kolei 83 tys. uczniów. 30,9 proc. (25,6 tys.) z nich chodzi na religię, 2,3 tys. proc. (1,9 tys.) na etykę, a 66,7 proc., czyli 55,4 tys. osób nie uczęszcza na żadne z tych zajęć.



Religia i etyka w szkole

Religię do szkół wprowadzono w 1990 r. na mocy instrukcji Ministra Edukacji Narodowej. W 1992 r. MEN wydało rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zgodnie z nim rodzice mogą wybrać, czy dziecko będzie chodzić na lekcje etyki, religii, czy nie będzie uczestniczyć ani w jednych, ani w drugich.



