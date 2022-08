W sobotę miało miejsce 14. "Dziękczynienie Rodzinie" - piknik Radia Maryja poświęcony kwestiom rodziny. Do głównych tematów wydarzenia należały zdrowie oraz dzieci i młodzież. W trakcie swojego przemówienia dyrektor rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk wypowiedział się o podręczniku do nowego przedmiotu w polskich szkołach - Historia i Teraźniejszość. Swoje słowa kierował bezpośrednio do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który był obecny na dziękczynieniu.

Ojciec Tadeusz Rydzyk o podręczniku do HIT: Jest świetny

- Dostałem już, panie ministrze, jeden egzemplarz do HiT-u, historia i teraźniejszość. Jest świetny. Mówię to tutaj, bo zaopatrzcie się, nie tylko dla dzieci, właściwie to wszyscy powinniśmy to mieć - powiedział Tadeusz Rydzyk, cytowany przez "Gazetę Wyborczą". - Najnowsza historia Polski pięknie pokazana. To, że jest dobra, to widać, jak niepolscy Polacy się denerwują. To widzimy w tych mediach niektórych - dodał.

Autorem nowego podręcznika jest historyk i były europoseł PiS prof. Wojciech Roszkowski. Kontrowersyjna książka jest pierwszą z części, która została dopuszczona do polskich szkół. Spodziewane są kolejne.

"Dzieci i młodzież są bardzo ważne"

Dyrektor katolickiej rozgłośni nawoływał do konieczności wychowywania dzieci w duchu modlitwy i pracy, aby nie zmarnować potencjału, który tkwi polskim "dobrym duchu". - Gdy Polska nie istniała na mapach świata - nawet wtedy była przedmurzem chrześcijaństwa. Dlaczego? Bo był duch dobry. Nie pozwólmy zniszczyć ducha - przekonywał.

- Dzieci i młodzież są bardzo ważne. Z młodzieżą jest większa trudność, ale trzeba z miłością podejść, dać dobrą książkę, nie tak, że głaszczę kotka za pomocą młotka. Kochani, to jest bardzo ważne, zobaczcie, co się dzieje - podkreślał Rydzyk.

Tadeusz Rydzyk nie szczędził gorzkich słów pod adresem polskich rodziców. - Mamy takie wybitne matki i ojców, że po pierwszej komunii wypisują dzieci z religii. Bierzmy się do roboty w myśl zasady: "ora et labora" - modlitwa i praca. - nawoływał. - Błagam was o to. Weźmy się do pracy - apelował dyrektor Radia Maryja.