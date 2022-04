- Musimy ponownie zwiększyć presję na Putina i rząd rosyjski, dlatego proponujemy jeszcze bardziej zaostrzyć nasze sankcje, które ograniczają polityczne i ekonomiczne opcje Kremla - powiedziała w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Von der Leyen: To nie będą ostatnie sankcje

Szefowa Komisji dodała, że "sankcje wpływają na Rosję znacznie mocniej niż na nas" oraz że nie będą to ostatnie sankcje Unii Europejskiej nakładane na Kreml.

- Nikt nie może być neutralny w obliczu agresji wobec ludności cywilnej. Nie ogranicza się to do wojny Putina. Zdefiniuje to również to, w jaki sposób w przyszłości będziemy traktować takie naruszenia prawa międzynarodowego na całym świecie - powiedziała.

- To było nasze przesłanie do Chin podczas naszego szczytu w zeszły piątek - zaznaczyła Von der Leyen, odnosząc się do masakry cywilów w Buczy w Ukrainie.

Michel: Zakazem importu węgla z Rosji

Charles Michel podczas wystąpienia w Europarlamencie poinformował o dalszym zaostrzaniu sankcji nałożonych na Rosję.

- Zaostrzamy nasze sankcje, aby utrzymać maksymalną presję na Kremlu. Nowy pakiet zawiera zakaz importu węgla - poinformował.



Mateusz Morawiecki: Jeżeli nie zaczniemy działać teraz - Europa spłynie krwią

- I myślę, że prędzej czy później będą potrzebne środki na ropę, a nawet gaz - powiedział szef Rady Europejskiej w Parlamencie Europejskim.

- Zgodziliśmy się stworzyć Fundusz Powierniczy Solidarności Ukrainy. W perspektywie krótkoterminowej Fundusz ten pomoże wesprzeć Ukrainę i zapewnić dostęp do płynności i finansowania. W dłuższej perspektywie zapewni to ogromne inwestycje, które pomogą odbudować gospodarkę i infrastrukturę Ukrainy - zaznaczył polityk.