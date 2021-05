Matura 2021: Geografia i język niemiecki. W Interii arkusze CKE i odpowiedzi

Dziś kolejny dzień zmagań tegorocznych maturzystów. Rano o godz. 9:00 odbędzie się matura z geografii. Natomiast po południu o godzinie 14:00 rozpocznie się matura 2021 z języka niemieckiego. Arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami będziemy zamieszczać tuż po godzinach 14:00 i 19:00. Szczegóły poniżej! Maturzyści, bądźcie z nami!

Reklama

Zdjęcie Matura 2021: Dziś geografia i język niemiecki / Marcin Bielecki /PAP

Na maturze 2021 geografia jest dość popularnym przedmiotem. W rankingu najczęściej zdawanych przedmiotów dodatkowych plasuje się na czwartym miejscu. Do egzaminu tego podejdzie dziś 53,9 tys. osób, czyli 19,9 proc. tegorocznych maturzystów. Egzamin potrwa dokładnie trzy godziny.

Reklama

Gdzie arkusz CKE z geografii i odpowiedzi? W naszym raporcie specjalnym "Matura 2021" w zakładce arkusze . O której będzie dostępny? O godzinie 14:00, a już kilkanaście minut później pojawią się tam odpowiedzi proponowane przez naszego eksperta.

Matura 2021. Język niemiecki poziom podstawowy

Po południu z kolei przyjdzie czas na język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, a będzie nim niemiecki. Matura z tego przedmiotu rozpocznie się o godz.14:00. Arkusza CKE z niemieckiego i odpowiedzi szukajcie w Interii już po 19:00.

Niemiecki na poziomie podstawowym jest przedmiotem obowiązkowym - zalicza się do języków obcych nowożytnych. Dlatego osoby, które go dziś zdają muszą uzyskać rezultat na poziomie co najmniej 30 proc., by zdać maturę. Wyniki już 5 lipca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Matura 2021: Maturzyści wybierali najchętniej język angielski Polsat News

Zobacz także: Matura 2021. Terminy egzaminów, sprawdź harmonogram





Matura 2021. Termin dodatkowy od 1 do 16 czerwca

Podobnie jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja, potrwa do 21 maja.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Zobacz także: Matura 2021 z języka angielskiego poziom rozszerzony. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

MATURA 2021. Język polski na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021: Matematyka poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE i ROZWIĄZANIA



MATURA 2021 z biologii. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)





Zapraszamy również na Facebooka:

Maturzysto, bądź na bieżąco z Interią! Zobacz nasz raport Matura 2021 Zapraszamy również na Facebooka: INTERIA Matura

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na Bryk.pl oraz na Opracowania.pl