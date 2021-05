Matura 2021 z geografii już za nami. Gdzie szukać arkusza CKE z zadaniami oraz rozwiązań? Oczywiście w Interii! Poniżej publikujemy arkusz CKE z geografii. Niedługo pojawią się też pierwsze zaproponowane przez naszego eksperta odpowiedzi. Rozwiązania będziemy publikować wraz z kolejnymi stronami arkusza.

Zdjęcie Matura 2021 z geografii. Publikujemy arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi / Krzysztof Zatycki /Agencja FORUM

Tegoroczna matura odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 roku. Stanowią one zawężony katalog wymagań z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W zależności od przedmiotu wymagań jest mniej o 20-30 proc.

Zmiany te wynikają z trudności, które przed maturzystami postawiła epidemia COVID-19 i konieczność nauki zdalnej przez ostatni rok.

Zmienione w stosunku do zeszłego roku są też warunki, które musi spełnić maturzysta, by otrzymać świadectwo dojrzałości. Żeby zdać maturę 2021 uczniowie muszą podejść do trzech egzaminów obowiązkowych - języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Z każdego z nich muszą uzyskać przynajmniej 30 proc. punktów.

Wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na otrzymanie świadectwa dojrzałości. Służy tylko do rekrutacji na uczelnie wyższe.

Maturzysta, któremu powinie się noga i nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do egzaminu poprawkowego 24 sierpnia. Jeśli jednak nie zda więcej niż jednego, to wtedy będzie mógł poprawiać dopiero w przyszłym roku.

Matura 2021 z geografii. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

Tak jak w poprzednich dniach tegorocznej majowej sesji maturalnej także i dziś publikujemy arkusze CKE i rozwiązania. W tym newsie tuż po 14.00 pojawią się odpowiedzi do matury z geografii zaproponowane przez naszego eksperta.

Przypomnijmy, że w tym roku do matury z geografii przystąpiło 53,8 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 19,9 proc. z nich.

Szukasz arkusza CKE i odpowiedzi z geografii? Jesteś w dobrym miejscu. Arkusz już jest. Nieoficjalne rozwiązania opublikujemy niedługo.

MATURA 2021 Z GEOGRAFII. ARKUSZ CKE. POBIERZ TUTAJ

Matura 2021 z geografii. Pobierz barwny załącznik

PONIŻEJ BĘDZIEMY PUBLIKOWAĆ KOLEJNE STRONY ARKUSZA Z GEOGRAFII Z NIEOFICJALNYMI ODPOWIEDZIAMI

Zdjęcie Matura 2021 z geografii. Arkusz CKE / INTERIA.PL

Zdjęcie Matura 2021. Geografia. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

