Matura 2021. Harmonogram egzaminów, terminy

Matura 2021 rozpocznie się zgodnie z planem na początku maja. Harmonogram matur został w całości opublikowany na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym roku uczniów czekają istotne zmiany na maturze. Egzaminy odbędą się od 4 do 20 maja. Szczegółowe terminy matur 2021 publikujemy poniżej.

Zdjęcie Matura 2021 zbliża się wielkimi krokami / Julian Sojka / East News

Matura w 2021 odbędzie się w dniach 4-20 maja - wynika z harmonogramu opublikowanego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Jak wynika z dokładnego kalendarza matur, na początku egzaminacyjnego maratonu abiturienci będą zdawać przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język angielski (jako wybrany język obcy nowożytny, który jest obowiązkowy). Następnie mogą, ale nie muszą, przystąpić do matury z przedmiotów dodatkowych. Nie jest obowiązkowa także część ustna egzaminów.

Matura 2021: Zasady, reżim sanitarny

Podobnie, jak w ubiegłym roku, matura będzie przeprowadzana w ścisłym reżimie sanitarnym. To już drugi rok z rzędu, kiedy egzaminy dojrzałości odbywają się w cieniu pandemii koronawirusa.

W salach będzie musiała być zachowana odległość co najmniej 1,5 metra odstępu pomiędzy stolikami. Maturzyści muszą mieć na sobie maseczki, aż od momentu zajęcia miejsca w ławkach. Przy wejściu do szkół i do poszczególnych sal muszą znajdować się środki do dezynfekcji.

Rozważany jest też pomysł testowania maturzystów na obecność koronawirusa .



Matura 2021: Daty egzaminów

Podobnie, jak w ubiegłych latach, matury będą się odbywać rano (godz. 9) i po południu (godz. 14). Poniżej prezentujemy dokładne daty matur 2021:



4 maja (wtorek) - język polski - poziom podstawowy (godz. 9); język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony (godz. 14).

5 maja (środa) - matematyka - poziom podstawowy (godz. 9); historia muzyki - poziom rozszerzony (godz. 14).

6 maja (czwartek) - język angielski - poziom podstawowy (godz. 9); historia sztuki - poziom rozszerzony (godz. 14).

7 maja (piątek) - język angielski - poziom rozszerzony (godz. 9); filozofia - poziom rozszerzony (godz. 14).

10 maja (poniedziałek) - język polski - poziom rozszerzony (godz. 9); język łemkowski, język kaszubski - poziom rozszerzony (godz. 14).

11 maja (wtorek) - matematyka - poziom rozszerzony (godz. 9); WOS - poziom rozszerzony (godz. 14)

12 maja (środa) - biologia - poziom rozszerzony (godz. 9); język francuski - poziom rozszerzony (godz. 14).

13 maja (czwartek) - geografia - poziom rozszerzony (godz. 9); język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski - poziom podstawowy (godz. 14).

14 maja (piątek) - chemia - poziom rozszerzony (godz. 9); język niemiecki - poziom rozszerzony (godz. 14).

17 maja (poniedziałek) - historia - poziom rozszerzony (godz. 9); język rosyjski - poziom rozszerzony (godz. 14).

18 maja (wtorek) - fizyka - poziom rozszerzony (godz. 9); język hiszpański - poziom rozszerzony (godz. 14).

19 maja (środa) - informatyka - poziom rozszerzony (godz. 9); język włoski - poziom rozszerzony (godz. 14).

20 maja (czwartek) - języki mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) - poziom podstawowy (godz. 9); języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony (godz. 14) oraz egzaminy z poszczególnych przedmiotów w językach obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych.

Zdjęcie / CKE

Matura 2021: Termin dodatkowy i poprawkowy

Matura 2021 w terminie dodatkowym, dla osób, które nie mogą przystąpić w maju, została zaplanowana od 1 do 16 czerwca w zależności od poziomu w godz. 9.00 lub 14.00.

Matura poprawkowa 2021 odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9.00.

Zdjęcie / CKE