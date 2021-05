Matura 2021: Biologia. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi

Biologia na poziomie rozszerzonym - to z tym przedmiotem na maturze 2021 mierzyli się dziś zdający. Poniżej tuż po 14:00 znajdziecie arkusz Centralnej Komisji egzaminacyjnej z dzisiejszej matury. Następnie będziemy publikować kolejne przykładowe rozwiązania, które zaproponuje nasz ekspert.

Zdjęcie Matura 2021: Biologia. Publikuje arkusz CKE i odpowiedzi; zdjęcie FORUM/Krzysztof Zatycki /INTERIA.PL

Biologia jest dość często zdawanym przez maturzystów przedmiotem. W tym roku w rankingu popularności przedmiotów do wyboru zajmuje wysokie piąte miejsce. Zdawało ją dziś 44,3 tys. absolwentów. Popularniejsze na maturze 2021 na poziomie rozszerzonym były: język angielski - zdawało go 158,4 tys. maturzystów, matematyka - 74,6 tys. osób, język polski - 57,8 tys. zdających, oraz geografia 53,9 tys. osób.

Wyniki matury zostaną ogłoszone 5 lipca. Dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do matury w terminie główny przewidziano termin dodatkowy - w dniach od 1 do 16 czerwca.



Matura 2021 z biologii. Tutaj arkusz CKE i proponowane odpowiedzi

W tym miejscu tuż po 14:00 znajdziecie arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z matury z biologii na poziomie rozszerzonym. Także o 14:00 nasz ekspert przystąpi do rozwiązywania kolejnych zadań. Na bieżąco będziemy publikować proponowane przez niego odpowiedzi.



MATURA 2021: Biologia - poziom rozszerzony. Arkusz CKE (już o 14:00 do pobrania w tym miejscu)



(Tutaj będziemy publikować kolejne rozwiązania. Pamiętajcie, że nie są to oficjalne odpowiedzi, a jedynie propozycje przygotowane przez naszego eksperta!)



Matura 2021 trwa od 4 maja

Sesja maturalna 2021 różni się od matur sprzed pandemii. Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym. Zrezygnowano też z matur ustnych. Zdają je tylko osoby, dla których wynik z tego egzaminu jest wymagany na studnia zagraniczne. W tym roku nie trzeba obligatoryjnie zdawać przedmiotu dodatkowego. Żeby zdać maturę wystarczy uzyskać wynik na poziomie minimum 30 proc. z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.



"Matura 2021 wcale nie jest łatwiejsza"

W związku z epidemią COVID-19 i nauką zdalną, matura 2021 jest przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, jak było to w poprzednich latach. Wymagania egzaminacyjne zawierają materiał okrojony o około 20-30 proc. w stosunku do podstawy programowej.



- To, że materiału jest mniej, nie oznacza, że zadania, które uczniowie dostają, są łatwiejsze niż w poprzednich latach. Poziom trudności się nie zmienił - mówi ekspertka edukacyjna i prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog Iwona Brzózka-Złotnicka .





