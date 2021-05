Język angielski na poziomie rozszerzonym - to ten egzamin zdawali dziś w sesji porannej tegoroczni maturzyści. Absolwenci liceów i techników, z którymi rozmawialiśmy po zakończeniu egzaminu, zgodnie przyznawali, że poziom zadań był dość łatwy. Jeśli sami chcecie się o tym przekonać, zapraszamy do Interii. Poniżej znajdziecie już arkusz CKE oraz pierwsze odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Zdjęcie Język angielski, poziom rozszerzony. W Interii publikujemy arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi / Krzysztof Zatycki /Agencja FORUM

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym trwała 150 minut. Podeszło do niej 158,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 58,5 proc.



Język angielski jest w tym roku najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym.

Język angielski. Co było na maturze?

Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy po zakończonym egzaminie, zgadzali się, że ogólnie matura była dość prosta.



- Ogólnie bez zaskoczeń, matura dość prosta - powiedział Interii jeden z maturzystów.



- W czytaniu było bardzo łatwe zadanie. Trzy teksty i trzeba było dopasować do nich nagłówki. Aż dziwne, że tak proste zadanie było na rozszerzeniu - dodał.



Matura 2021. Język angielski, poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Jeśli szukasz arkusza CKE z zadaniami z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz odpowiedzi do niego, to jesteś w dobrym miejscu. Poniżej znajdziesz arkusz oraz kolejne rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta. Odpowiedzi będą pojawiać się strona po stronie. Zapraszamy!



Matura 2021. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY. ARKUSZ CKE. Pobierz tutaj

Matura 2021. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY. TRANSKRYPCJA NAGRAŃ. Pobierz tutaj

PONIŻEJ BĘDZIEMY PUBLIKOWAĆ KOLEJNE STRONY ARKUSZA CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY



Zdjęcie Matura 2021. Język angielski, poziom rozszerzony. Arkusz CKE / INTERIA.PL

Zdjęcie Matura 2021. Język angielski, poziom rozszerzony / INTERIA.PL

Zdjęcie Język angielski, poziom rozszerzony. Arkusz i nieoficjalne odpowiedzi / INTERIA.PL