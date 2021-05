Matura 2021. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Język polski na poziomie rozszerzonym - maturę z tego przedmiotu abiturienci pisali dziś w porannej sesji egzaminacyjnej. W ramach matury 2021 język polski na tym poziomie nie jest przedmiotem obowiązkowym. Poniżej publikujemy arkusz CKE z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a niedługo pojawia się tutaj także pierwsze odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.

Podczas matury 2021 absolwenci liceów i techników musieli podejść do trzech egzaminów obowiązkowych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. W tym roku nie było wymogu zdawania egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.

Żeby zdać maturę 2021 należy uzyskać przynajmniej 30 proc. punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych.

Język polski na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowy. To trzeci najbardziej popularny przedmiot do wyboru w tym roku. Najwięcej maturzystów zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego. Na drugim miejscu znalazła się matematyka.



Dopiero na trzecim miejscu był język polski. Podeszło do niego 57,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 21,3 proc. z nich.

Na kolejnych miejscach znalazły się geografia i biologia.

Matura 2021. Języka polski - arkusz CKE i odpowiedzi

Jeśli szukacie arkusza CKE i proponowanych rozwiązań z dzisiejszego egzaminu, to jesteście w dobrym miejscu. Poniżej publikujemy arkusz egzaminacyjny CKE. Niedługo pojawi się tutaj także zaproponowany przez naszego eksperta konspekt odpowiedzi. Bądźcie z nami!

Matura 2021. JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY. ARKUSZ CKE. POBIERZ TUTAJ

PONIŻEJ POJAWIĄ SIĘ KOLEJNE STRONY ARKUSZA CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ PROPONOWANE ROZWIĄZANIA.

