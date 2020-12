Niemiecka prezydencja zwołała na poniedziałek pilne spotkanie państw Unii Europejskiej w związku z nową odmianą koronawirusa, zidentyfikowaną i rozprzestrzeniającą się w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Brytyjska służba zdrowia, zdjęcie ilustracyjne /Justin Setterfield /Getty Images

"Prezydencja niemiecka zaprosiła państwa członkowskie UE na pilne posiedzenie mechanizmu kryzysowego jutro rano o godzinie 11.00. W porządku obrad koordynacja UE w odpowiedzi na nowo zidentyfikowany wariant COVID-19 w Wielkiej Brytanii" - napisał na Twitterze rzecznik niemieckiej prezydencji Sebastian Fischer.

Reklama

Szef Rady Europejskiej Charles Michel zorganizował w niedzielę wideokonferencję z przedstawicielami krajów członkowskich UE w sprawie nowej odmiany koronawirusa. "Państwa członkowskie wymieniły się informacjami na temat środków, które zamierzają podjąć w najbliższych godzinach" - przekazało źródło unijne.

Co zrobi Polska? "Nie wykluczamy żadnego wariantu"

W związku z wykryciem nowej odmiany SARS-CoV-2 kilka krajów europejskich, m.in. Holandia, Belgia, Włochy i Austria, zawiesiło lub zapowiedziało zawieszenie komunikacji lotniczej z Wielką Brytanią.



- W poniedziałek, o godz. 10 zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zajmie się m.in. sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Nie wykluczamy żadnego wariantu, łącznie z ograniczeniem lotów z Wielkiej Brytanii - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

- W tej chwili zbieramy informacje i analizujemy informacje medyczne z Wielkiej Brytanii oraz jest wymiana informacji między krajami członkowskimi UE. Jutro na posiedzeniu RZZK będzie omawiana ta kwestia - powiedział Müller.

Z kolei rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w rozmowie z Polsat News, że Ministerstwo Zdrowia będzie rekomendować wprowadzenie ograniczeń, jeśli chodzi o połączenia z wielką Brytanią.



Zobacz też: Nowa odmiana koronawirusa. Notują niepokojący rekord

"Wymknęło się spod kontroli"

W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała kraje Europy do zaostrzenia kontroli z powodu nowego wariantu SARS-CoV-2, który pojawił się w Wielkiej Brytanii.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu koronawirusa poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii.



- To wymknęło się spod kontroli i musimy nad tym zapanować - powiedział Hancock.



Brytyjski minister dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19.

Zobacz też: Wirus zmutował. Co teraz ze szczepionkami?

Według WHO, oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !