35 928 nowych zakażeń koronawirusem - to rekordowy dobowy przyrost, jaki od początku pandemii odnotował brytyjski rząd. W Wielkiej Brytanii zarejestrowano też kolejne 326 zgonów z powodu COVID-19.

Zdjęcie Londyn, medyk przy ambulansie, zdjęcie ilustracyjne /Justin Setterfield /Getty Images

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest aż o 8876 wyższa od tej z soboty i prawie dwukrotnie wyższa od bilansu z poprzedniej niedzieli. Dotychczas najwyższym bilansem był ten ze środy - 35 383 - ale obejmował on ok. 11 tys. zaległych przypadków z poprzednich dni z Walii.



Gwałtowny wzrost liczby zakażeń jest związany z nową odmianą koronawirusa w południowo-wschodniej Anglii, która rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż znana wcześniej, ale w statystykach nie jest wyszczególnione, jaką część zakażeń stanowi nowa odmiana.



Dobowy rekord zakażeń pobity został w Anglii, gdzie wykryto ich 32 155, co jest drugim przypadkiem, by przekroczony został poziom 30 tys. Pewien spadek w porównaniu z sobotą nastąpił w Walii, ale 2334 infekcje nadal są jednym z najwyższych bilansów, natomiast statystyki ze Szkocji (934) i Irlandii Północnej (505) są zbliżone do tych z ostatnich dni.

Szósty wynik na świecie

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 040 147, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest ich tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

Liczba zgonów z ostatniej doby jest wprawdzie niższa o 208 od tej z soboty, ale dane dotyczące weekendów, czyli podawane w niedziele i poniedziałki są najniższe w tygodniu. Tymczasem bieżący bilans jest aż o 180 wyższy od tego z poprzedniej niedzieli i jest on najwyższym niedzielnym bilansem od końca kwietnia.

Dotychczas z powodu COVID-19 zmarło 67 401 osób, z czego 58 807 w Anglii, 4283 - w Szkocji, 3115 - w Walii, a 1196 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę.