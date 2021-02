Hiszpańskie media: Turystyka szczepionkowa. "Za pieniądze można załatwić wszystko"

Część Hiszpanów udaje się do Dubaju, by zaszczepić się tam przeciw COVID-19. Oficjalnie turyści zagraniczni mogli to uczynić w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do 12 stycznia, a według ambasady tego kraju w Madrycie obecnie szczepionki są dostępne tylko dla obywateli i rezydentów - informuje hiszpański dziennik "ABC".

Jak podkreśla hiszpańska gazeta, mimo oficjalnych zapewnień "za pieniądze można tutaj (tj. w ZEA) załatwić wszystko".

Niedobór szczepionek i spowalaniająca w ostatnim czasie kampania szczepień przeciw COVID-19 w Hiszpanii zachęcają do podróży do Dubaju - podkreśla dziennik.

Według "turystów szczepionkowych", z którymi rozmawiał "ABC", w ZEA "mogą być szczepieni także turyści zagraniczni, zwłaszcza w prywatnych klinikach małych emiratów", mimo że ministerstwo zdrowia tego kraju zapewniło, że szczepionka jest dostępna tylko dla mieszkańców kraju. "Zgodnie z informacjami ambasady ZEA (w Madrycie) proces ten jest surowo monitorowany przez rząd" - pisze gazeta.

"Wakacje ze szczepionkami"

Hiszpańska Federacja Agencji Podróży (CEAV) oświadczyła, że w żadnej agencji turystycznej w kraju nie pojawiła się dotąd oferta "wakacji ze szczepionkami". Jednak według źródeł agencji luksusowych podróży Team 3 "jak tylko zaszczepią się wszyscy obywatele Dubaju, ten typ turystyki przyjdzie do Hiszpanii".

Może to nastąpić już wkrótce, gdyż kampania szczepień w ZEA postępuje szybciej niż w Europie. Jak przekazała ambasada ZEA w Madrycie, rząd w Dubaju chce zaszczepić ponad 50 proc. mieszkańców w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Obecnie ZEA zajmują drugie miejsce na świecie po Izraelu pod względem zaszczepionego odsetka ludności - 29 proc. populacji (w Izraelu 53 proc.), a łączną liczbę zakażonych szacuje się na ok. 300 tys. osób.

55 tys. euro za szczepienie w Dubaju

Pionierem w luksusowych "podróżach szczepionkowych" jest jeden z prywatnych brytyjskich klubów, który zaoferował dla swoich członków personalizowany pakiet podróżny do Dubaju o wartości 55 tys. euro od osoby. Pakiet zawiera koszty przelotu, kamerdynera oraz trzytygodniowego pobytu w hotelu najwyższej klasy - tyle czasu potrzeba, by otrzymać dwie dawki szczepionki firmy Pfizer.

"Spędzasz kilka tygodni w luksusowym hotelu, cieszysz się słońcem, dostajesz szczepionkę i zaświadczenie o zaszczepieniu, i to wszystko"- zachęcał klub do skorzystania z oferty.

Kontrowersyjna "turystyka szczepionkowa" wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych w sprawie etycznej strony tego przedsięwzięcia.

