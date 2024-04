Gdy opadnie już wyborczy kurz, o kampanii samorządowej roku 2024 w Gdyni będzie się pisać w podręcznikach do marketingu politycznego. To największa sensacja tych wyborów do władz lokalnych, a kto wie może i całej Polski samorządowej. Nowa prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek startowała z zerowego praktycznie pułapu, a niektóre sondaże dawały zaledwie 6 proc. poparcia w pierwszej turze wyborów.