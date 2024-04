Największa sensacja wyborów. Rządził 26 lat, nie wszedł nawet do drugiej tury

Wyniki wyborów w Gdyni są ogromną niespodzianką, a to dlatego, że Wojciech Szczurek do tej pory zawsze wygrywał w pierwszej turze wyborów bezpośrednich, a gdynianie we wszelkich ankietach plasowali się w ścisłej czołówce najbardziej zadowolonych z życia Polaków.