Wybory prezydenckie w USA 2024. Skąd pochodzi Tim Walz?

Dwa lata przed śmiercią ojca w wieku 17 lat Walz wstąpił do Gwardii Narodowej Armii , w której służył przez 24 lata aż do 2005 roku.

Wybory prezydenckie USA 2024. Rodzina Tima Walza

Rodzina Tima Walza była obecna podczas trzeciego dnia konwencji Partii Demokratycznej w Chicago . Tego wieczoru kandydat wyznał, że rodzina jest dla niego całym światem. Jego syn poruszony tym wyznaniem , z dumą i wzruszeniem powtarzał: "to mój tata!".

Wybory prezydenckie USA 2024. Tim Walz. Kariera nauczyciela i wojskowego

Po powrocie z Chin Tim Walz podjął pracę jako nauczyciel w miejscowości Alliance w zachodniej Nebrasce. To właśnie tam poznał swoją żonę Gwen Whipple , która uczyła języka angielskiego. Po ślubie przeprowadzili się do Mankato w Minnesocie, gdzie pracował jako nauczyciel geografii i trener futbolu w Mankato West High School .

Drużyna futbolowa, którą miał trenować , przed jego przyjazdem przegrała 27 meczów z rzędu. Po trzech latach od dołączenia Tima Walza do sztabu szkoleniowego , w 1999 roku drużyna zdobyła swoje pierwsze mistrzostwo stanowe. Byli członkowie zespołu pojawili się na scenie podczas tegorocznej Krajowej Konwencji Demokratów w Chicago, gdy Walz przemawiał do publiczności .

W trakcie swojej kariery nauczycielskiej Walz pełnił również funkcję doradcy wydziału ds. współpracy uczelni ze środowiskiem homoseksualistów w czasach, gdy był on powszechnie potępiany. Kandydat na wiceprezydenta USA uważał bowiem, że niezwykle ważne jest, aby wskazaną funkcję piastował właśnie ktoś taki jak on. Trener futbolu amerykańskiego, żołnierz i żonaty, heteroseksualny mężczyzna w jednym. Wszystko po to, aby pokazać, że tak różne światy mogą żyć w zgodzie.