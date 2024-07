W środę odbyły się zamknięte spotkania amerykańskich służb bezpieczeństwa z ustawodawcami w Izbie Reprezentantów i Senacie. W czasie ich trwania Secret Service przekazało szersze informacje na temat okoliczności zamachu na Donalda Trumpa , do którego doszło 13 lipca podczas wiecu wyborczego w Butler Township w Pensylwanii. Dyrektor FBI poinformował, że w sprawie dokonano już ponad 200 przesłuchań. Stwierdził też, że nie udało się dotąd ustalić motywacji napastnika .

Zamach na Donalda Trumpa. Secret Service obserwowało zamachowca na godzinę przed atakiem

Z doniesień przekazanych przez republikańskich polityków, którzy wzięli udział w briefingu, wynika że Thomas Matthew Crooks , 20-letni zamachowiec, został uznany za podejrzanego już na godzinę przed tym, jak oddał strzały w kierunku kandydata na prezydenta. Służby miały stracić go jednak z oczu, gdy "zniknął w tłumie" .

Senator stanu Wyoming John Barrasso przekazał w rozmowie z Fox News, że podejrzenia służb miało wzbudzić wyposażenie, jakie miał przy sobie Crooks: plecak i dalmierz (przyrząd do mierzenia odległości). Według informacji przekazanych CBS przez jednego z funkcjonariuszy służb, snajper z lokalnej grupy taktycznej wykonał zdjęcie 20-latka używającego dalmierza i zgłosił ten fakt stanowisku dowodzenia.

Crooks miał zostać zauważony ponownie na 20 minut przed zamachem . Co więcej, na terenie targowym hrabstwa Butler, gdzie doszło do zdarzenia, zaobserwowany został już kilka dni wcześniej.

W rozmowie z CBS zarządca Butler Township zdradził, że na chwilę przed atakiem lokalny policjant, który wszedł na dach, stanął twarzą w twarz z napastnikiem. Crooks skierował broń w jego stronę, a bezbronny funkcjonariusz rzucił się na ziemię . Chwilę później zamachowiec zaczął strzelać do Trumpa.

Zamach na Donalda Trumpa. Republikanie żądają zmian na stanowiskach służb

Mike Lee, przedstawiciel stanu Utah pisał o "rażących uchybieniach w zakresie bezpieczeństwa" i wzywał do natychmiastowej zmiany w kierownictwie służb .

Już teraz do jej rezygnacji wzywa republikański spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson, który zapowiedział powstanie zespołu śledczego. - Będzie się składać z republikanów i demokratów, aby szybko dojść do sedna tej sprawy, by Amerykanie mogli uzyskać odpowiedzi, na które zasługują - deklarował w Fox News.