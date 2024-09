W każdą niedzielę do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown przyjeżdżają tłumy Polaków mieszkających w Pensylwanii i okolicznych stanach. Frekwencja podczas ostatniej niedzielnej mszy świętej była wyższa niż zwykle.

- Przyjechałam z rodziną z czystej ciekawości, żeby zobaczyć polską parę prezydencką - mówi Interii Beata, która mieszka w New Jersey od 18 lat.

- A miała pani nadzieję zobaczyć Donalda Trumpa ? - dopytuję. Otoczenie kandydata republikanów kilka dni przed przylotem Andrzeja Dudy do USA podsycało plotki o możliwym spotkaniu polityków w amerykańskiej Częstochowie przy okazji mszy i odsłonięcia pomnika Solidarności. Ostatecznie kandydat republikanów na miejsce nie dotarł i jedynie pozdrowił uczestników uroczystości w mediach społecznościowych.

Poza tym to jeden z kluczowych wahających się stanów (tzw. swing state), na który przypada aż 19 głosów elektorskich. Karty wrzucone przez Polaków do urny mogą więc zaważyć w Pensylwanii o rozstrzygnięciu na korzyść jednego z kandydatów.

Wybrowy prezydenckie w USA 2024. Temat tabu

Wydarzenie w amerykańskiej Częstochowie przyciągnęło przede wszystkim zwolenników prezydenta Andrzeja Dudy (z kontekstu rozmów wynikało, że byli to zarazem sympatycy Donalda Trumpa). W tłumie w czasie odsłonięcia pomnika Solidarności pojawił się transparent z nazwiskiem kandydata republikanów.

Kilka osób miało też na głowach charakterystyczne czapeczki z hasłem wyborczym eksprezydenta w 2016 roku: "Make America Great Again".

Nigdzie nie zauważyłem wyborczych emblematów z obozu kandydatki demokratów. Mimo że uczestnicy uroczystości nie stanowili reprezentatywnej próby amerykańskich wyborców, to rozmowy z nimi pozwalają na wyciągnięcie kilku ciekawych wniosków dotyczących spojrzenia części Polonii na walkę o Biały Dom.

- Wśród Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych jest silny podział między zwolennikami Kamalii Harris i Donalda Trumpa. To tak, jakbyśmy postawili naprzeciw siebie sympatyków PiS-u i PO - słyszę od Joanny, która w Nowym Jorku mieszka od siedmiu lat. - Dlatego wolę nie wypowiadać się na temat amerykańskiej polityki - dodaje. Podobne słowa słyszę od Artura, inżyniera pracującego dla amerykańskiej firmy, który za Ocean wyemigrował 20 lat temu.

- Mogę jedynie powiedzieć, że mam serce po prawej, konserwatywnej stronie - deklaruje. - Tutaj wszyscy mocno przeżywają kampanię wyborczą. Są emocje i spory. Po co mam zdradzać, na kogo zagłosuję? Jeszcze mi pan zdjęcie zrobi, napisze to i owo i sąsiad się na mnie obrazi - puentuje z uśmiechem.

Wybory w USA 2024. W grupie siła

- Moi znajomi są za Trumpem. Wspólnie pojawiamy się co roku na paradzie Pułaskiego. Rok temu byliśmy razem na nowojorskim Greenpoincie, gdy prezydent Andrzej Duda pojawił się przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Siłą rzeczy spędzamy ze sobą więcej czasu - opowiada Katarzyna, która mieszka godzinę drogi od Dolyestown. W kościele pojawił się też Tomasz ze stanu Maryland.

- Widać, że to mądra kobieta, a Trump... - uśmiecha się pod nosem.

Kluczowe tematy

Co sprawia, że konserwatywna część Polonii opowiada się za kandydatem republikanów?

- Dla nas ważne jest bezpieczeństwo. Mimo że mieszkamy z dala od naszego kraju, zależy nam na tym, by nasi przyjaciele w Polsce czuli amerykańskie wsparcie. Jest u nas polityk, który może to zagwarantować - mruga do mnie porozumiewawczo Marek. Dla niego gwarantem poczucia bezpieczeństwa Polaków są dobre relacje między Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem.