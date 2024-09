Burza tropikalna Helene powstała we wtorek rano na północno-zachodnich wodach Karaibów. Zaczęła szybko nabierać siły i według prognoz może w zaledwie 48 godzin, stać się huraganem trzeciej kategorii z wiatrem o prędkości 208 km/godz. Huragan nabiera mocy nad niezwykle ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej.

Gubernator Ron DeSantis oznajmił, że co najmniej 3 tys. funkcjonariuszy Gwardii Narodowej Florydy jest gotowych do wsparcia działań związanych z Helene. Jak dodał stan ma setki satelitarnych Starlinków do rozmieszczenia na wypadek utraty dostępu do internetu. Reklama

CNN wyliczyła, że Helene stanie się czwartym huraganem, który uderzy w USA w tym roku i piątym na Florydzie od 2022 roku. Ostrzeżenie przed powodzią objęło ponad 20 milionów ludzi.

Floryda. Nadciąga wielka woda. Ewakuacja mieszkańców

Popularny obszar turystyczny Big Bend, od rzeki Apalachicola do rzeki Suwannee, jest zagrożony najpoważniejszym przyborem wody, nawet do ponad 4,6 m. W rejonie Tampy oraz dalej na południe sięgać może ok. 2,5 m.

Władze ogłosiły obowiązkowe ewakuacje w części hrabstw Pinellas, Hernando, Charlotte, Franklin, Gulf, Manatee, i Sarasota. W hrabstwie Taylor biuro szeryfa wydało w wtorek wieczorem nakaz ewakuacji dla wszystkich mieszkańców i wprowadziło godzinę policyjną od wschodu do zachodu słońca.

"To będzie co innego niż wszystko, co do tej pory przeżyliśmy" - ostrzegło biuro szeryfa.

----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!