W Stanach Zjednoczonych trwa intensywna kampania prezydencka , której kulminacja nastąpi 5 listopada, kiedy to Amerykanie zdecydują, kto będzie rządził krajem przez kolejne cztery lata. O najważniejszą funkcję w państwie walczą demokratka Kamala Harris i republikanin Donald Trump .

Melania Trump wygłosiła przemówienia na dwóch zbiórkach funduszy dla Log Cabin Republicans , grupy konserwatywnych osób LGBT, w kwietniu i lipcu tego roku. Jak wynika z kwietniowego sprawozdania finansowego złożonego w Federalnej Komisji Wyborczej, była pierwsza dama za jedno z tych wystąpień zarobiła zawrotną kwotę 237,5 tys. dolarów . Płatność została opisana jako "zobowiązanie do wystąpienia publicznego".

Wybory w USA 2024. Melania Trump zarabia na kampanii

Virginia Canter, główna radczyni ds. etyki w Citizens for Responsibility and Ethics twierdzi, że jeśli organizacja w rzeczywistości nie dokonała płatności na rzecz Melanii Trump, formularz oświadczenia majątkowego byłego prezydenta może być niezgodny z zasadami etyki . Brakuje bowiem informacji o sponsorze, który zapłacił za wystąpienie Melanii Trump.

To nie pierwszy raz, kiedy była pierwsza dama otrzymała sowitą zapłatę za swoją obecność na wydarzeniu politycznym. W grudniu 2022 roku zainkasowała w sumie 750 tys. dolarów za trzy wystąpienia organizowane przez Log Cabin Republican. Zarobiła również 155 tys. dolarów za wystąpienie na wydarzeniu o nazwie "Make America Great Again, Again" w 2021 roku.