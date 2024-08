Wybory w USA. Robert F. Kennedy: Donald Trump powiedział mi, że nie da więcej pieniędzy na wojnę w Ukrainie

Kamala Harris o wojnie w Ukrainie. "Będę stała przy Ukrainie i sojusznikach z NATO"

- Trump groził porzuceniem NATO. Zachęcał Putina do inwazji na naszych sojuszników. Powiedział, że Rosja może, cytuję: "Robić, co do cholery tylko zechce". Pięć dni przed atakiem Rosji na Ukrainę spotkałam się z prezydentem Zełenskim, aby ostrzec go o rosyjskim planie inwazji. Pomogłam zmobilizować globalną odpowiedź ponad 50 krajów w celu obrony przed agresją Putina - mówiła Harris.