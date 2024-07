W niedzielę wieczorem czasu polskiego Joe Biden przekazał w serwisie X, że wycofuje się z walki o Biały Dom w zbliżających się wyborach prezydenckich. Podkreślił, że skupi się teraz na wypełnianiu swoich obowiązków jako prezydent do końca kadencji. Biden zapowiedział też, że w nadchodzącym tygodniu zwróci się do narodu odnośnie swojej decyzji o rezygnacji.

USA. Joe Biden zrezygnował z reelekcji. Jest reakcja Donalda Tuska

Do decyzji Bidena odnieśli się także inni polscy politycy. "Jedyna słuszna decyzja. Czekamy na nową nominację" - skomentowała Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy. Z kolei Sławomir Nitras zaznaczył: "To była dobra i odpowiedzialna prezydentura w skrajnie trudnych okolicznościach. Odpowiedzialna od początku do samego końca. Tak zostanie w przyszłości oceniona".