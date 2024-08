Niektóre są nowe, dopiero co wydrukowane. Inne pochodzą z poprzedniej kampanii, gdy Harris kandydowała na fotel wiceprezydentki. Jeszcze inna, bardziej uniwersalna głosi: "Prezydenci są tymczasowi. Wu-Tang jest na zawsze", nawiązując do kultowego amerykańskiego zespołu.

Wybory USA 2024. Mieszkańcy Seattle niezdecydowani

Jednak nie wszyscy mieszkańcy, z którymi rozmawiam są już pewni tego, na kogo zagłosują. - Na pewno pójdę na wybory! - mówi z entuzjazmem Yaya. Mężczyzna do Seattle przeprowadził się kilka lat temu z Nowego Jorku . Pracuje jako kierowca. - Nie wiem jeszcze, na kogo zagłosuję. Wybór nie jest prosty. Będę musiał to dobrze przemyśleć - dodaje.

Wybory USA 2024. "Ktoś powiedział, że Kamala Harris jest za młoda"

- Kobiety w stanie Waszyngton mają dostęp do aborcji , a kobiety z sąsiedniego stanu Idaho już nie. To absurdalne. Harris na pewno nie pozwoli na na krajowy, federalny zakaz - mówi mężczyzna.

Za czasów Donalda Trumpa do Sądu Najwyższego w USA trafili konserwatywni sędziowie, którzy doprowadzili do rozwiązania porozumienia Roe przeciwko Wade. Porozumienie od lat 70. regulowało prawo aborcyjne w całych Stanach Zjednoczonych i gwarantowało Amerykankom dostęp do legalnej aborcji. Obecnie to władze stanowe decydują o aborcji.