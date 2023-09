W czwartek w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej w ramach akcji "Kobiety na wybory".

Wybory parlamentarne 2023. "Dzisiaj w trasę rusza kobiecy bus"

- Te wybory wygrają kobiety, ale żebyśmy wygrały te wybory dla nas, naszych córek, sióstr, przyjaciółek, dla wszystkich Polek, potrzebna jest też duża mobilizacja - rozpoczęła Barbara Nowacka.

Jak przekazała, dzisiaj w trasę rusza kobiecy bus "Kobiety na wybory", który odwiedzi w tych ostatnich dniach przedwyborczych całą Polskę, gdzie będziemy pokazywać nasze wspaniałe kandydatki i program, który kompleksowo wspiera Polki - tłumaczyła Nowacka. - My o tym programie będziemy mówić i będziemy rozmawiać z kobietami, których dotyczą dzisiaj trudy dnia codziennego i pokazywać im tę dobrą przyszłość, którą da im wygrana przez KO wyborów jesiennych.

Po Nowackiej głos zabrała Małgorzata Kidawa-Błońska, mówiąc, że nadchodzące wybory są bardzo ważne. - Zawsze, kiedy sytuacja w Polsce była trudna, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje i działać odważnie, kobiety to robiły i zawsze stały na pierwszej linii walk o wolność, demokrację, o wartości, a tak naprawdę o bezpieczeństwo naszego kraju i bezpieczeństwo swoich rodzin.

- Dlatego dzisiaj będziemy apelowały do wszystkich kobiet, żeby nie bały się, wzięły udział wyborach. Bo tak jak w historii, tak i teraz - od was będzie zależało, jaka będzie Polska i jaka będzie przyszłość naszych rodzin, dzieci - mówiła Kidawa-Błońska. - Czekamy na trasie na spotkania z wami, żeby przekonać was, że warto być odważną, mówić to, co się myśli, głosować zgodnie z własnymi przekonaniami i własnym sumieniem i nie ulegać nikomu.

"PiS przez osiem lat udowadniało, że kobiety to gorsza kategoria"

Jak powiedziała z kolei Agnieszka Pomaska, "Jarosław Kaczyński mówił niedawno, że kobiety w ciąży też mają prawo do życia". - Prawo i Sprawiedliwość przez te osiem lat udowadniało, że kobiety to jest jakaś druga, gorsza kategoria. Że kobiety mają ograniczone prawa do aktywności zawodowej, nawet do macierzyństwa, bo przecież to oni zabrali powszechny dostęp i finansowanie in vitro z budżetu państwa.

- Nasze spotkania, nasz objazd po Polsce i apel do kobiet, aby były aktywne w wyborach i kampanii wyborczej jest głosem wszystkich, którzy do nas przychodzą i mówią: "weźcie sprawy w swoje ręce, odsuńcie tych patałachów od władzy, odsuńcie Kaczyńskiego, Morawieckiego, tych wszystkich facetów, którzy mówią każdego dnia, co kobiety powinny robić, jak powinny żyć" - mówiła Pomaska.

"Polska Kaczyńskiego, Ziobry i Jędraszewskiego to nie Polska dla kobiet"

Aleksandra Gajewska przekonywała z kolei, że "Polska Kaczyńskiego, Ziobry, Jędraszewskiego to nie jest Polska dla kobiet". Jak dodała, zbudowali oni państwo, w którym kobiety mają się czuć, jak gorszy sort. - A nas są miliony, stanowimy ponad połowę społeczeństwa i każda z nas ma powody, by odsunąć tę władzę i zmienić ją, bo traktuje nas ona źle, ma nas za nic, odbiera nam nasze prawa - Aleksandra Gajewska.

Kinga Gajewska przekonywała, że kobiety mają do wyboru dwa oblicza Polski: - Taką, w której łaskawy pan mówi, że macie też prawo żyć i taką, którą proponuje Koalicja Obywatelska - z pełnią praw kobiet, z traktowaniem kobiet podmiotowo.

- Od dzisiaj zaczynamy naszą trasę busem kobiecym, trasę po Polsce, zaczynamy ją od miejscowości podwarszawskich - od Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, a o godz. 17:30 zapraszamy na pierwszy wiec kobiecy w Piasecznie - przekazała także Kinga Gajewska.

Czytaj także:

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!