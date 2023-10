- Myśmy wszystko wygrali, zaoferowaliśmy temu społeczeństwu więcej niż ono mogło sobie zamarzyć. Stworzyliśmy państwo naszych marzeń i przepraszam, mówię to jako współwinny , propagandę na gorszym poziomie niż w latach 70. (...) Ten naród został po prostu upokorzony - ocenił Wolski, powołując się na diagnozę jednego z "lewicowych portali".

Wyniki wyborów 2023. Pracownik TVP o taktyce rządowej stacji

- Propaganda, która się lała właśnie przez ostatnie miesiące... ja mogę państwu powiedzieć, ja byłem zawieszony, ponieważ od pewnego momentu nie pasowałem już do tej " linii twardego ataku " - opisywał Wolski, podkreślając, że on starał się "ocieplać" i łączyć ludzi z różnych elektoratów.

Następnie po raz kolejny podkreślił, że to była "propaganda adresowana do tego betonowego elektoratu". - Strata czasu i pieniędzy... betonowy elektorat, nawet jakbyśmy pokazywali w telewizji publicznej tylko Roberta Biedronia i tak by zagłosował na PiS - stwierdził pracownik TVP.