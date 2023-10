Po wyborach parlamentarnych z 15 października na prezydencie Andrzeju Dudzie spoczywa obowiązek wyboru osoby, której powierzy zadanie utworzenie rządu. Zanim to nastąpi, prezydent spotka się z przedstawicielami wszystkich pięciu komitetów wyborczych , które zdobyły mandaty w wyborach do Sejmu. Konsultacje będą się odbywać we wtorek i środę, z każdym ugrupowaniem z osobna.

Poseł KO: We wtorek wspólne oświadczenie liderów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy

Najprawdopodobniej Laskowi chodzi o zapowiadane na początek przyszłego tygodnia wspólne oświadczenie liderów ws. ustaleń co do kształtu ewentualnego przyszłego rządu.

Poseł KO: Liderzy powiedzą, że Donald Tusk będzie premierem

- To powiedzą liderzy: tak, dogadaliśmy się co do najważniejszych spraw, wiadomo, że premierem będzie Donald Tusk, to jest przesądzone - zadeklarował.