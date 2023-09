Wydarzenie pod hasłem "Bezpieczna przyszłość Polaków" otwarte zostało przemówieniem lidera partii rządzącej. Jarosław Kaczyński podsumował w nim osiem lat rządów oraz pokrótce przedstawił najważniejsze elementy programu politycznego na kolejne lata.

Prezes PiS program polityczny przedstawiał jako poszczególne "wartości", które następnie zmienione zostaną w decyzje polityczne. Wśród "wartości" znalazły się m.in.: obrona życia poczętego i rodziny, solidarność społeczna, bezpieczeństwo militarne i ekonomiczne oraz mieszkalnictwo.

- Wartość ludzkiego życia to wartość wielka. Dla wszystkich na tej sali jest to oczywiste. Jest wiele ideologii bardzo ekspansywnych, które wartość życia podważają. Człowiek ma żyć, gdy jest zdrowy i silny. My te ideologie z całą siłą odrzucamy - mówił prezes PiS.

- "My też odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia i zdrowia. To prawo musi być - jak to kiedyś mówiono - obserwowane, czyli uznawane. I my je uznajemy - dodał.



Końskie. Jarosław Kaczyński: My bronimy wolności

Kolejnym punktem w przemówieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości były kwestie wolności osobistych obywateli i suwerenności kraju.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego przez ostatnie osiem lat rządów udało się powstrzymać niekorzystne działania instytucji, które chcą naruszać wolność Polaków.

- Kolejną wartością, która jest dla nas ogromnie ważna, jest wolność, wolność, która wiąże się z demokracją. Otóż każdy człowiek, musi mieć swoją sferę wolności, w której może się na różne sposoby, zgodnie ze swoimi zdolnościami, ze swoimi uczuciami, chęciami, ambicjami realizować - przekonywał.

- My tej wolności bronimy, ale ona może funkcjonować realnie tylko w połączeniu z demokracją, czyli wolnością można powiedzieć partycypacyjną, polegającą na tym, że się po prostu uczestniczy we władzy - albo bezpośrednio jak w referendum, albo pośrednio poprzez wybory - stwierdził wicepremier.

Według prezesa partii rządzącej, utrzymanie wolności obywateli musi iść w zgodzie z ochroną suwerenności kraju. Polacy, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, muszą wiedzieć, że bardzo ważną wartością jest "naród".

- Rodzina, naród, wolność, sprawiedliwość, równość - to wszystko może być wtedy realizowane, może być faktem, jeżeli istnieje bezpieczeństwo - wskazał polityk.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że wspomniane bezpieczeństwo nie tylko kwestie militarne, ale także ekonomiczne, socjalne, gospodarcze i energetyczne.

- To bezpieczeństwo jest konieczne i dlatego dla nas wartością, o której też trzeba tutaj powiedzieć z całą siłą, jest państwo - oświadczył.

Prezes PiS: Będziemy bronić gotówki jak niepodległości

Jednym z sukcesów rządów PiS, zdaniem wicepremiera Kaczyńskiego, jest skuteczna i szybko postępująca cyfryzacja kraju. Jednocześnie podkreślił, że politycznym priorytetem jest utrzymanie gotówki.

- Ona (cyfryzacja - red.) dzisiaj dzięki pracy ministra Janusza Cieszyńskiego jest daleko posunięta, ale po 8 latach Polska ma być scyfryzowana. Z jednym zastrzeżeniem: będziemy bronić gotówki, gotówki jak niepodległości - mówił.

- Bo brak gotówki oznacza bardzo trudną sytuację w razie kryzysów i ataków, ale to także oddanie w ręce grupy ludzi kontroli nad innymi. Jedno kliknięcie i człowiek nie ma pieniędzy, jest w beznadziejnej sytuacji. Do tego nie można dopuścić, ani teraz, ani za 100 lat - dodał prezes PiS.

"Osiem Konkretów PiS"

W podsumowaniu przemówienia Jarosław Kaczyński przedstawił jeden z punktów znajdujących się w tzw. "konkretach" Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych.

- W roku 1980, w Porozumieniach Sierpniowych, była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już przeszło 43 lata minęło od podpisania tych porozumień. Dziś mogę z radością powiedzieć, że wprowadzimy emerytury stażowe: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - mówił.

Jarosław Kaczyński wspomniał także o zrealizowanym planie "ośmiu wielkich polityk", które spowodowały, że Polska wygląda zupełnie inaczej niż 8 lat wcześniej.

Prezes PiS wymienił: wielką reformę finansów publicznych, wielką politykę społeczną, lokalną, społeczną, politykę bezpieczeństwa, antykryzysową, kulturalno-oświatową i w sferze wsi i rolnictwa.

- Te polityki doprowadziły do zmiany. Można postawić pytanie, czy ta zmiana była dostateczna, czy wszystko nam się udało. Nie, w ciągu ośmiu lat do końca tej sytuacji, którą tu najpierw budował komunizm, a potem postkomunizm, zmienić nie było można. Przed nami nowe, wielkie zadania, ale zostało uczynionych bardzo wiele kroków na drodze prowadzącej do ostatecznego odrzucenia złej przeszłości i budowy zupełnie innej, nowej Polski, silnej pod każdym względem - podsumował.

Jarosław Kaczyński: nasz ostateczny cel to odzyskiwanie Polski

W przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego pojawił się także wątek polityki zagranicznej. Zdaniem prezesa PiS, dzięki pracy szefów resortu spraw zagranicznych udało się zmienić status Polski na arenie międzynarodowej.

- Ta polityka była realizacją naszej racji stanu, po pierwsze oderwania się od tej pozycji państwa zależnego, państwa-klienta, bo to była pozycja, której pragnął Donald Tusk, bo tylko dzięki niej mógł osobiście awansować. A nic poza osobistym awansem go nie obchodzi - podkreślił.

Według wicepremiera, po wielu latach udało się doprowadzić do sytuacji w której Polska jest "niezależnym podmiotem politycznym".

- To odzyskiwanie Polski, to jest nic innego jak nasz cel ostateczny i wedle badań, mieszczący się dzisiaj w oczekiwaniach, marzeniach wielu milionów Polaków. Chcemy, by cały nasz naród został nobilitowany. I chcemy takiej Polski, która będzie mogła powiedzieć: nasi wrogowie próbowali nas zniszczyć i to im się całkowicie nie udało. To jest nasz cel - stwierdził prezes PiS.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!