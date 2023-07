W głosowaniu wzięło udział 453 posłów. Za zmianami w ustawie o referendum ogólnokrajowym opowiedziało się 243 parlamentarzystów.

Przeciwko nowelizacji opowiedziało się 209 osób. Nie głosowało siedmiu posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Referendum krajowe. Co zakładają zmiany?

Rządowy projekt o zmianie Ustawy o referendum krajowym wpłynął do Sejmu na początku lipca.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim umożliwienie przeprowadzenia referendum w sprawie migrantów w tym samym dniu, co wybory parlamentarne, które przewidziane są na jesień tego roku. Kluczowe jest także ujednolicenie godzin przeprowadzenia wspomnianego referendum - ma odbywać się ono od godziny 7 do 21.

Kolejne zmiany ujednolicające dotyczą m.in. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji można przeczytać, iż w opinii wnioskodawców "proponowane rozwiązania wpłyną na obniżenie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego".

Zmiany w referendum krajowym. Komunikat PKW

W sprawie nowelizacji Ustawy o referendum krajowym pod koniec czerwca wypowiedziała się Państwowa Komisja Wyborcza.

W opublikowanym komunikacie powołano się na art. 90 obecnie obowiązującego prawa, który "jednoznacznie przesądza o tym, że referendum ogólnokrajowe może zostać przeprowadzone w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo wybory do Parlamentu Europejskiego".

W komunikacie wskazano ponadto, że zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów.

