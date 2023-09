W niedzielę w Gdyni po godz. 15 rozpoczęła się konwencja wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Dzień wyborów będzie decydował o bardzo ważnych sprawach. Nie tylko w wymiarze państwa, narodu, ale i rodzin - rozpoczął lider PiS.

Kaczyński: Nasi obywatele nie mogą trafić pod okupację

Kaczyński mówił na wstępie o kwestiach bezpieczeństwa i o wojnie w Ukrainie. - Trzeba stworzyć własną potężna armię i trzeba jednocześnie dobrych sojuszników - mówił polityk.

- Chodzi o to, by odstraszyć Rosjan, by nas nie zaatakowali. Bronić trzeba się na granicy, nie można oddać ani metra kwadratowego, a tym bardziej nie można oddać naszego terytorium i naszych obywateli. Chodzi o bezpieczeństwo naszych obywateli, nie mogą trafić pod okupację - podkreślił Kaczyński.

Dodał, że "decyzje, które podejmowała Platforma Obywatelska, to decyzje haniebne i zbrodnicze".

Lider PiS podkreślał, że jest jeszcze "inny rodzaj bezpieczeństwa". - To wojna hybrydowa. Wszystkie ogrodzenia, ściągnięcie tam wojsk, to wszystko było gotowe gdy atak się zaczął. Nie można było od razu zbudować ogrodzenia, ale zrobiliśmy to w odpowiednim czasie - mówił Kaczyński o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

- Co robiła wtedy druga strona? - pytał lider PiS. - Atakowała samą ideę. Tusk groził, ale my się obroniliśmy - stwierdził.

Kaczyński mówił, że na granicę polsko-białoruską "nie byli wysyłani biedni ludzie, ale sprowadzani przez Łukaszenkę". Po raz kolejny nawiązał do filmu Agnieszki Holland "Zielona granica".

- Czemu ma służyć film "Zielona granica"? To jest coś co wyszło z pewnego środowiska dawnej Komunistycznej Partii Polski, to oczywiście jest nowe pokolenie - zauważył polityk. - Czegoś tak zdradzieckiego, jak KPP w dziejach Polski nie było - dodał.

Kaczyński przekonywał, że film "Zielona granica" powstał, aby "naciskać Polaków, by zgodzili się na rozebranie muru", ale "ma jeszcze jedną funkcję".

Mówił, że "Polska przez lata w sposób przemyślany i przy użyciu wysokich nakładów finansowych" była "kompromitowana na Zachodzie i w USA", a "robiono to przede wszystkim z inspiracji rosyjskiej i pruskiej". Według prezesa PiS, "jest to akcja, która trwa co najmniej od XVIII wieku".

Kaczyński: Holland to dobra reżyserka, która cynicznie psuje nam opinię

- Holland przedstawicielka tego nowego pokolenia, skądinąd dobra reżyserka, może nie z najwyższego szczytu światowego, ale dość wysoko, jest tez powiązana z wpływowymi środowiskami i tą opinię może popsuć i ona to cynicznie robi. I całe środowisko, które ją popiera, jak "Gazeta Wyborcza" - mówił Kaczyński.

- Film Holland jest hańbą. To zbrodnicze, obrzydliwe i zdradzieckie przedstawienie rzeczywistości. To ma być przygotowanie pod rozebranie muru na granicy. Od lat z inspiracji rosyjskiej obraża się Polaków - uznał polityk.

Po słowach lidera PiS tłum zaczął skandować: "precz z komuną!" oraz "złodzieje". - To jest nowa komuna, nam chodzi o walkę z ludźmi, którzy kontynuują tradycję, która wtedy funkcjonowała - wtrącił Kaczyński.

- To nie jest problem złodziei, ale obrzydliwych, odrażających kłamców, bo to oni o nas krzyczą "złodzieje". My tam gdzie się coś się dzieje, to prowadzimy odpowiednie akcje, jak w sprawie wizowej. To jest sprawa 268, nawet nie wiz, a przyspieszeń procedury wizowej - kontynuował lider PiS.

Jego zdaniem, "robi się ogromne kampanie i miesza się ludziom w głowach". - To jest podstawa ich rządów. Kto by ich popierał? Tylko ci, którzy w mętnej wodzie, grube ryby łowili - stwierdził Kaczyński.

