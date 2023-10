Prezes PiS Jarosław Kaczyński , zdobywając 177 228 głosów w okręgu nr 33 (woj. świętokrzyskie), zdeklasował nie tylko swoich partyjnych konkurentów, ale i kandydatów wszystkich innych komitetów. Co ciekawe, samodzielnie uzyskał wynik lepszy również od rezultatów wszystkich pozostałych formacji.

Dla porównania - całą listę Koalicji Obywatelskiej w tym okręgu poparło niemal 138 tysięcy osób. Mimo to lider Zjednoczonej Prawicy nie ma powodów do zadowolenia. Zdaje się bowiem, że plan Kaczyńskiego, który polegał na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu sprzyjających warunków demograficznych w poszczególnych rejonach kraju, nie zdał egzaminu. Jak szeroko komentowano, to właśnie tym motywowana miała być decyzja o starcie w wyborach parlamentarnych z listy świętokrzyskiej, nie warszawskiej.