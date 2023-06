Fala komentarzy po debacie S. Mentzena i R. Petru. "Postulaty tiktokowe"

W piątek w radiu RMF FM odbyła się debata jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena oraz założyciela i byłego szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru. W trakcie rozmowy politycy poruszyli tematy związane m.in. z wyjściem Polski z Unii Europejskiej, płacą minimalną, a także likwidacją ZUS.

Sławomir Mentzen: Likwidacja ZUS to żart, a nie program wyborczy

W trakcie debaty Petru zapytał Mentzena, czy pisząc na Twitterze o "likwidacji ZUS" naprawdę tak uważa, czy też po prostu żartuje.

- Przypomnę: ZUS jest niedoskonałą instytucją, natomiast prawie 9 mln emerytów i rencistów pobiera z tego tytułu emerytury i renty - mówił Petru, dopytując, skąd po likwidacji ZUS jeden z liderów Konfederacji "weźmie pieniądze" na emerytury i renty.

- Ja mam taki slogan, który często powtarzam: "żeby w Polsce było lepiej trzeba zlikwidować: PIT, CIT, ZUS, VAT, TVP, TVN, Platformę i PiS". To jest żart, a nie program polityczny - odpowiedział. - To oczywiście żart, który większość ludzi rozumie, poza niektórymi dziennikarzami i panem - dodał.

- Ile to będzie kosztowało (likwidacja ZUS - przyp. red.), to zależy od tego, ilu przedsiębiorców zdecyduje się na niepłacenie ZUS-u. Jeżeli połowa, to około 10 mld zł rocznie. Wezmę to z likwidacji 13. emerytury. A kolejne 10 mld z 14. emerytury - kontynuował.