Ryszard Petru: Będę kandydował do Senatu

Ryszard Petru o swojej decyzji powiadomił podczas konferencji prasowej, na której zwracał uwagę o propozycjach zaproponowanych przez PiS.



- W ostatnim okresie PiS zaproponował rozwiązania proinflacyjne, czyli podwyżkę świadczenia 500 plus do 800 plus. Większość Polaków w sondażach mówi wprost - to są działania proinflacyjne - powiedział. - Musimy skończyć z tym rozdawnictwem w tej formule - podkreślił.

Jak ocenił, w ramach wypłaty świadczenia 500 plus powinno zostać wprowadzone kryterium dochodowe.

Wkrótce więcej informacji.