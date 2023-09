We wtorek w południe Bezpartyjni Samorządowcy organizują konferencję prasową przed siedzibą telewizji TVN przy ulicy Wiertniczej w Warszawie. Chcą na niej mówić o problemie, jaki mają z dwiema telewizjami: TVP i TVN. Obu zarzucają celowe pomijanie w programach informacyjnych faktu, że startują w wyborach parlamentarnych 2023.

Pozew przeciwko TVP ma dotyczyć programów informacyjnych, w których omawiano m.in. niedawny sondaż Estymatora. I choć Bezpartyjni zostali w tym sondażu uwzględnieni, uzyskując poparcie na poziomie 3,1 proc., to w TVP, jak twierdzą, celowo ten fakt pomijano.

- TVP uparcie pokazywała pięć partii, nas w tym pomijając. To wprowadzanie opinii publicznej w błąd i manipulacja. Jesteśmy ogólnopolskim komitetem wyborczym i powinniśmy być traktowani tak jak pozostałe komitety. A tak nie jest i będziemy z tym walczyć - zapowiada Bohdan Stawiski , koordynator medialny Bezpartyjnych.

Konfederacja w 2019 wygrała proces z TVP

Skoro pozew jest przeciwko TVP, to dlaczego konferencja odbędzie się przed siedzibą TVN? Bo do tej telewizji Bezpartyjni też mają zastrzeżenia. I także w tym wypadku nie wykluczają pozwu w trybie wyborczym.

Chodzi o debatę wyborczą, do której nie zaproszono żadnego reprezentanta Bezpartyjnych.

Walka o obecność w mediach

Bezpartyjni Samorządowcy wskazują, że dopóki nie zarejestrowali ogólnopolskiego komitetu w wyborach parlamentarnych 2023, mogli jedynie przekonywać dziennikarzy, że to zrobią. Teraz, gdy to się stało, zyskali jednak narzędzia prawne do egzekwowania swojej obecności w mediach. I będą z nich korzystać.