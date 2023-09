Wybory 2023. Emerytury stażowe

- W roku 1980, w Porozumieniach Sierpniowych, była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już przeszło 43 lata minęły od podpisania tych porozumień . Dziś mogę z radością powiedzieć, że wprowadzimy emerytury stażowe: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - mówił wicepremier. Konkretna zapowiedź daty wprowadzenia emerytury stażowej w życie nie została podana na konwencji.

"Zaproponujemy, by przejście na emeryturę stażową było możliwe po 38 latach pracy dla kobiet i 43 latach pracy dla mężczyzn . Każda osoba będzie miała wolność wyboru, czy chce skorzystać z emerytury stażowej czy poczekać na osiągnięcie wieku emerytalnego " - czytamy w programie Prawa i Sprawiedliwości, którego założenia miałyby być wprowadzone do 2031 roku.

Obietnice wyborcze 2023. Emerytury stażowe. Dwa projekty w Sejmie

Przedstawiona w sobotę przez Jarosława Kaczyńskiego obietnica nie jest nowym projektem. Od końca 2021 roku w Sejmie znajdują się dwa projekty, które czekają na uchwalenie. Jeden z nich to projekt ustawy skierowany do Sejmu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Projekt mówiący o możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę zakłada jednak, że dotyczyć to będzie kobiet, które przepracowały 39 lat oraz mężczyzn z 44-letnim stażem pracy. Co więcej, osoby te musiałyby mieć zgromadzony kapitał emerytalny "wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury".