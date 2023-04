O 12 w Szeligach (woj. mazowieckie) rozpoczęła się konwencja Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy".

- Ani nam PiS bratem, ani PO siostrą. W woj. lubuskim budujemy koalicję z PO, a na Dolnym Śląsku z PiS. Tam, gdzie działają Bezpartyjni Samorządowcy, tam jest rozwój - przekonywał Cezary Przybylski, otwierając wydarzenie.

- Polska to nie politycy - to mieszkańcy. I my, w samorządzie, to wiemy - przekonywał.

- Nikogo nie wykluczamy, budujemy drogi, szpitale, kupujemy nowoczesne pociągi - wyliczał i obiecywał, że Bezpartyjni Samorządowcy zakończą "wojnę polsko-polską".

