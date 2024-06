Ursula von der Leyen ma powody do radości. Tak może wyglądać Parlament Europejski

Europejska Partia Ludowa stanowić będzie najliczniejszą formację w Parlamencie Europejskim - wynika z prognoz ośrodka Verian. Co więcej, partii EPP, do której należą m.in. politycy Koalicji Obywatelskiej, najprawdopodobniej przypadnie więcej mandatów niż w dobiegającej końca kadencji. Drugą siłą w PE będzie Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, a trzecią Odnowić Europę. Formacja, do której należy PiS, w europarlamencie dysponować będzie 70 głosami.