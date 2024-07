Zdecydowane słowa prezydenta Turcji. Zagroził interwencją wojskową

- Izrael nie może zachowywać się w ten sposób wobec Palestyny - ocenił prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Zasugerował, że Ankara może rozważyć użycie siły militarnej wobec Jerozolimy, jeśli będzie to konieczne. Jak poinformowała w niedzielę turecka agencja informacyjna Bianet, Erdogan odwołał się też do przykładu interwencji wojskowych w Libii i Górskim Karabachu. Słowa prezydenta Turcji skomentował szef izraelskiej dyplomacji, porównując go do jednego z nieżyjących dyktatorów.