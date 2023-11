Izrael: Przymusowe i stałe przesiedlenie całej ludności Strefy Gazy

Trzecie rozwiązanie zaleca "przymusowe i na stałe" przesiedlenie całej ludności Strefy Gazy - 2,2 mln osób najpierw na Półwysep Synaj w Egipcie, w ramach "projektu humanitarnego" . Zaleca przy tym wywarcie presji na Stany Zjednoczone, aby doprowadziły do przyjęcia uchodźców przez Egipt.

Wojna w Izraelu. Biuro premiera zabrało głos ws. dokumentu

Według hiszpańskiego dziennika "rozwiązanie dwupaństwowe konfliktu izraelsko-palestyńskiego nie jest realną opcją dla Izraela, a atak Hamasu otworzył nową szansę - wysiedlenia Palestyńczyków ze Strefy Gazy", co "eliminuje możliwość utworzenia państwa palestyńskiego na pierwotnie zakładanym terytorium".

Zgodnie z wiedzą portalu Times of Israel władze izraelskie potwierdziły otrzymanie dokumentu, ale biuro premiera Benjamina Netanjahu zbagatelizowało go , nazywając "dokumentem koncepcyjnym"

Jednak według "Financial Times" w poniedziałek premier Benjamin Netanjahu już próbował przekonać niektórych europejskich przywódców do przyłączenia się do inicjatywy.