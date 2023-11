W Strefie Gazy od miesiąca trwają działania militarne Izraela , co jest odpowiedzią na atak terrorystów z Hamasu, którzy zabili około 1,4 tys. osób, a 240 wzięli jako zakładników. Według palestyńskich źródeł, odwet Tel Awiwu pochłonął tysiące żyć. Krwawe działania na Bliskim Wschodzie wywołują coraz większe napięcia w regionie.

Jeden z liderów Hezbollahu: Ryzyko wybuchu większej wojny na Bliskim Wschodzie

"Czy jest możliwe, aby to trwało i narastało bez powodowania realnego zagrożenia dla regionu? Nie sądzę" - mówił.

Dziennikarze BBC relacjonowali: Przez cały nasz wywiad zastępca przywódcy tej organizacji próbował przedstawiać Hezbollah jako organizację defensywną. Zdaniem Kassema to Izrael "zainicjował agresję na Gazę w ohydny sposób".

Na pytania dotyczące ataku na Izrael terrorystów Hamasu odparł: "Dlaczego nie przyjrzymy się temu, co Izrael zrobił w Gazie. Zabijają cywilów i burzą domy".

Mówił, że "rozważono wszystkie opcje", a grupa bojowników ograniczyła się do ataków transgranicznych, uderzając głównie w cele wojskowe.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Ekspert wymienił punkty zapalne

Również wśród ekspertów pojawiają się opinie, że wojna na Bliskim Wschodzie może rozszerzyć się na inne państwa. We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News dr Wojciech Szewko, analityk ds. międzynarodowych Collegium Civitas stwierdził, że "ryzyko rozlania się konfliktu rośnie z każdym dniem".

- Mamy do czynienia z coraz większą eskalacją na granicy północnej Izraela, czyli z Libanem - mówił ekspert.

Odnosząc się do ostatnich incydentów powiedział, że to nie są już "kurtuazyjne ostrzały". - Mamy już do czynienia z dużymi bombardowaniami. Przed chwilą widzieliśmy ostrzał 20 rakietami z terytorium Libanu. Notabene trafiono podobno izraelską artylerię na Wzgórzach Golan - mówił.