Benjamin Netanjahu wezwał do odwetu. Zaapelował do przywódców

- Irański reżim nie rozumie naszej determinacji do obrony i odwetu na naszych wrogach (...) ale zrozumieją, bo gdy ktokolwiek nas atakuje, my atakujemy jego- podkreślił Netanjahu przed posiedzeniem gabinetu bezpieczeństwa.

Wojna w Izraelu. Netanjahu: Mamy inicjatywę

- Teraz to Izrael ma inicjatywę, a oś zła się wycofuje, zrobimy wszystko co konieczne, by osiągnąć nasze wszystkie cele wojenne, przede wszystkim doprowadzić do powrotu zakładników ze Strefy Gazy i zapewnić bezpieczeństwo i przyszłość Izraelowi - skonkludował Netanjahu.