W Interii niejednokrotnie przytaczaliśmy skandaliczne wypowiedzi telewizyjnego pupila Władimira Putina, który to odznaczał propagandystę orderami . Przykładowo w marcu twierdził, iż Rosja jest w stanie zniszczyć wszystkie miasta w Polsce "ot, tak".

Rosja. Władimir Sołowjow straszy Polskę

- Powiedział, że nie chodzi o terytoria, ale o bezpieczeństwo - stwierdził prowadzący, na co jeden z zaproszonych gości odpowiedział: - Całkowita racja.

Zdaniem Sołowjowa Rosja "nie potrzebuje nowych terytoriów", bo jej powierzchnia już teraz jest duża. - Zrobiliśmy, co musieliśmy zrobić, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie zatrzymamy się w Kijowie, Warszawie, Paryżu. Zatrzymamy się, gdy poczujemy się bezpiecznie - mówił.

Geraszczenko o Sołowjowie: Ma "rację", Rosja nie przestanie

Anton Geraszczenko - w kontekście wypowiedzi propagandysty - zapytał we wpisie w serwisie X, czym więc dla Rosji jest bezpieczeństwo.

Rosja. Władimir Putin chciał "gwarancji bezpieczeństwa"

Sołowjow, mówiąc o "stanowisku negocjacyjnym" Rosji, najpewniej miał na myśli żądania, jakie Putin formułował wobec NATO bezpośrednio przed inwazją na Ukrainę . Moskwa nazywała to " gwarancjami bezpieczeństwa ".

Dyktator żądał wówczas, aby Sojusz nie przyjmowal do siebie Ukrainy, nie rozmieszczał systemów ofensywnych blisko granic Rosji, a także, by infrastruktura wojskowa NATO w Europie cofnęła się do stanu z 1997 roku.