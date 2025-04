Do materiałów przygotowanych przez KIDA dołączono także analizę Open Source Center, w której opisano pomoc wojskową przekazaną z Pjongjangu do rosyjskiej armii. Wynika z niej, że od sierpnia 2023 roku do marca bieżącego roku, do Rosji wysłanych zostało z KRLD m.in. 15 800 kontenerów amunicji.